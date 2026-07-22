Nessuno ha tentato di imbrattare la statua di Indro Montanelli a Milano, a differenza di quanto accaduto nel 2021, quando qualcuno sporcò la stessa statua in occasione del ventennale della morte. Al momento non ci sono segnalazioni di atti vandalici o altre azioni simili nei confronti della statua. La situazione rimane tranquilla e senza incidenti legati a questo monumento.

Al momento in cui scriviamo, fortunatamente a nessuno è saltato in mente di imbrattare la statua di Indro Montanelli a Milano, come fece qualche patetico bipede nel 2021, in occasione del ventennale della morte. Oggi che ricorre il venticinquesimo, la dimenticanza è spiegabile con un’amara constatazione: della sua lezione non è rimasto niente. Nel bene e nel male, né a favore né contro. In anni, i nostri, in cui leggere è ormai un hobby retrò e lo stile, etico ed estetico, è un concetto reazionario, una figura come la sua fa inesorabilmente parte dell’album dei ricordi. Perché, ancor più che grande giornalista d’Italia, Montanelli fu senz’altro un maestro di gusto. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Indro Montanelli, maestro di stile ma non di idee

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