Il diritto di contare | tutto quello che c’è da sapere sul film

Il diritto di contare: trama (storia vera), cast e streaming del film. Questa sera, mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda Il diritto di contare, film uscito nel 2016 e diretto da Theodore Melfi. La storia è tratta dall’omonimo romanzo scritto da Margot Lee Shetterly e racconta la vita di Katherine Johnson, una scienziata e matematica che negli anni ’60 ha collaborato con la NASA. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Un gruppo di donne intelligentissime devono lottare non soltanto contro un sistema aziendale maschilista, ma anche contro il razzismo e la Guerra Fredda. Ambientata negli anni ’60, la storia vede la NASA determinata a seguire l’esempio dei russi, reduci dal primo volo spaziale dell’uomo. 🔗 Leggi su Tpi.it

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