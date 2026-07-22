Il corriere – The Mule | tutto quello che c’è da sapere sul film

Stasera alle 21:20 su Rete 4 va in onda Il corriere – The Mule, film diretto e interpretato da Clint Eastwood. La pellicola racconta la storia di un uomo coinvolto nel traffico di droga. La trasmissione si concentra sulla narrazione e sui personaggi, senza approfondimenti sul cast completo o sui dettagli di produzione. La programmazione è prevista per questa sera, mercoledì 22 luglio 2026.

Il corriere – The Mule: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, mercoledì 22 luglio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il corriere – The Mule, film diretto e interpretato dall’iconico Clint Eastwood. La storia è tratta da una storia vera, quella di Leo Sharp, un veterano della Seconda Guerra Mondiale diventato poi un corriere per il cartello di Sinaloa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il protagonista della storia è Earl Stone, un uomo che a 80 anni è costretto a chiudere la sua attività e si ritrova senza soldi, completamente da sola. Gli viene offerto un lavoro piuttosto misterioso: l’unica qualità richiesta è saper guidare l’automobile. 🔗 Leggi su Tpi.it

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