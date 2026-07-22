Il Cagliari ha concluso la prima fase della preparazione precampionato al Crai Sport Center e questa mattina ha svolto l'ultimo allenamento prima di partire per Pontedilegno-Tonale, dove proseguirà il ritiro estivo. La squadra si sposta quindi in provincia di Brescia per la seconda parte della preparazione. Nessun dettaglio su date o altri programmi è stato ancora comunicato.

Si è conclusa la prima parte della preparazione precampionato del Cagliari: questa mattina la squadra ha svolto l'ultimo allenamento al Crai Sport Center prima della partenza per Pontedilegno-Tonale, sede della seconda fase del ritiro estivo. La sessione di lavoro di oggi si è concentrata soprattutto sulla tattica: dopo un'attivazione tecnica, il gruppo ha svolto delle esercitazioni su possesso, sviluppi di gioco in fase offensiva e difesa. Lavori individuali in campo, con gestione dei carichi di preparazione, per Gennaro Borrelli e Mattia Felici. L'arrivo della squadra a Ponte di Legno è prevista in serata. Il gruppo alloggerà al 'Blu Hotel Acquaseria', per l'occasione quartier generale rossoblù, e scenderà in campo domani mattina per il primo allenamento nell'impianto comunale di Temù. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Cagliari.

© Sportmediaset.mediaset.it - Il Cagliari a Pontedilegno-Tonale per la seconda fase della preparazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il peccato d’origine della seconda (fase della) Repubblica Con la caduta del Muro di Berlino, le ragioni che avevano caratterizzato il sistema politico italiano fino a quel momento sono venute meno.

Avellino, parte la seconda fase della campagna abbonamentiOggi, lunedì 22 giugno, è iniziata la seconda fase della campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 dell’US Avellino 1912.

Temi più discussi: Precampionato 26/27, i convocati per Pontedilegno-Tonale; Precampionato 2026/27, ecco i trenta convocati di Pisacane per il ritiro di Ponte di Legno-Tonale; Amichevoli estive Serie A, da Inter-Manchester City a Juventus-Chelsea: il programma completo; Cagliari, meno due alla partenza per Ponte di Legno: lavoro di scarico ad Asseminello.

I convocati per il ritiro a Pontedilegno-Tonale x.com

Cagliari, domani la partenza per Pontedilegno-Tonale: i convocati di PisacaneIl Cagliari partirà domani per il ritiro di Pontedilegno-Tonale e inizierà una nuova fase della preparazione in vista del campionato di Serie A. Fabio Pisacane ha deciso di chiamare 30 calciatori, tra ... msn.com

Precampionato 26/27, i convocati per Pontedilegno-TonaleTrenta i rossoblù convocati da mister Pisacane per la seconda fase della preparazione precampionato in programma in Alta Val Camonica ... cagliaricalcio.com