I colloqui sugli investimenti del Liverpool innescano le richieste di trasferimento di Vinicius Jr e Michael Olise
I colloqui sugli investimenti del Liverpool hanno portato a richieste di trasferimento di Vinicius Jr e Michael Olise. Un account ITK sui social media ha affermato che il club potrebbe ingaggiare due giocatori di alto livello se la vendita di una quota minoritaria andasse a buon fine. La trattativa con gli investitori è ancora in corso e non sono stati forniti dettagli ufficiali sui nomi dei giocatori coinvolti.
Breaking: Il Liverpool potrebbe ancora sorprendere tutti ingaggiando due giocatori d’élite se l’acquisizione da parte di una minoranza andasse a buon fine, secondo un importante account ITK sui social media. I Reds sono al centro di importanti sviluppi fuori dal campo che potrebbero trasformare completamente la loro forza finanziaria nel calcio europeo. SCARICA L’APP UFFICIALE CAUGHTOFFSIDE PER TUTTI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – DIRETTAMENTE SUL TUO TELEFONO! SU MELA & GOOGLEGIOCA Il ricchissimo consorzio guidato da Amit Bhatia e Jeff Bezos potrebbe acquistare una partecipazione nel Liverpool. Secondo rapporti diffusi e conferme da Fenway Sports Group, un consorzio di investimenti guidato dall’uomo d’affari anglo-indiano Amit Bhatia sta attivamente perseguendo una significativa quota di minoranza del 30% nel Liverpool. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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