i colloqui sugli investimenti del liverpool innescano le richieste di trasferimento di vinicius jr e michael olise

Notizia in breve

I colloqui sugli investimenti del Liverpool hanno portato a richieste di trasferimento di Vinicius Jr e Michael Olise. Un account ITK sui social media ha affermato che il club potrebbe ingaggiare due giocatori di alto livello se la vendita di una quota minoritaria andasse a buon fine. La trattativa con gli investitori è ancora in corso e non sono stati forniti dettagli ufficiali sui nomi dei giocatori coinvolti.