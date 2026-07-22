Il commissario tecnico della nazionale belga è stato esonerato perché considerato troppo pragmatico e non abbastanza ideologo. Questa decisione sembra essere collegata alla vittoria della Spagna al Mondiale, che ha portato a una rivalutazione dei ruoli dei tecnici. In particolare, si osserva un’attenzione crescente verso l’approccio organizzativo adottato dalla Spagna di De la Fuente, che molti cercano di imitare.

Una delle conseguenze a cascata, sul lungo periodo, della vittoria della Spagna al Mondiale è la rivalutazione generale dei commissari tecnici. Soprattutto la loro aderenza al nuovo modello che ora tutti proveranno a replicare in qualche modo: l’organizzazione quasi compulsiva della Spagna di De la Fuente. E su questi presupposti, tra gli altri, il Belgio ha esonerato Rudi Garcia. Che ha portato il Belgio ai quarti di finale, non un risultato da disprezzare. Battuto dalla Spagna per un gol di Merino al minuto 88 ( Garcia sbaglia a togliere Courtois dal campo e caro gli costò ). È molto interessante il racconto del licenziamento dall’interno che ne fa il quotidiano belga in lingua olandese Nieuwsblad. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Garcia esonerato dal Belgio perché non è un ideologo, è troppo pragmatico. È l’effetto Spagna

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