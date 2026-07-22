Fiumicino bagnino con brevetto scaduto e binocoli fuori uso | stangata per uno stabilimento

Notizia in breve

A Fiumicino, uno stabilimento balneare è stato multato dopo che è emerso che il bagnino in servizio aveva il brevetto scaduto, i binocoli di avvistamento erano fuori uso e le dotazioni di primo soccorso risultavano incomplete o non più valide. La verifica delle attrezzature e delle certificazioni ha portato a sanzioni per la struttura, che dovrà adeguarsi alle norme di sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti durante il controllo.