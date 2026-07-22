Fiumicino bagnino con brevetto scaduto e binocoli fuori uso | stangata per uno stabilimento
A Fiumicino, uno stabilimento balneare è stato multato dopo che è emerso che il bagnino in servizio aveva il brevetto scaduto, i binocoli di avvistamento erano fuori uso e le dotazioni di primo soccorso risultavano incomplete o non più valide. La verifica delle attrezzature e delle certificazioni ha portato a sanzioni per la struttura, che dovrà adeguarsi alle norme di sicurezza. Nessuna persona è rimasta coinvolta in incidenti durante il controllo.
Fiumicino, 22 luglio 2026 – Il bagnino in servizio aveva il brevetto scaduto, i binocoli di avvistamento erano inutilizzabili e le dotazioni di primo soccorso risultavano carenti o non più valide. È quanto emerso durante i controlli effettuati in uno stabilimento balneare di Fiumicino, conclusi con sanzioni superiori a 6mila euro. L’attività di verifica ha interessato diverse strutture del litorale nell’ambito dei controlli sul “business” delle vacanze e sul rispetto delle norme poste a tutela dei bagnanti. Controlli negli stabilimenti balneari di Fiumicino. Sotto la lente dei militari è finita anche una nota struttura gestita da un 58enne di origini britanniche. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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