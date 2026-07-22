Durante l’estate, le autostrade italiane registrano intense criticità, con lunghe code e traffico intenso. Tra le giornate peggiori per mettersi in viaggio si trovano specifici giorni di agosto, secondo un calendario di Viabilità Italia. Si segnalano aumenti di traffico e la presenza di cantieri. Le autorità suggeriscono di pianificare gli spostamenti in orari meno trafficati e di adottare alcune precauzioni per ridurre il rischio di incidenti.

Traffico, cantieri e vacanze: il mese di agosto è sinonimo di lunghe code sulle autostrade italiane. In vista dell'esodo estivo, Viabilità Italia ha stilato un calendario indicando le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio nelle prossime settimane e quali misure adottare per limitare code e incidenti., Le prime due settimane del mese di agosto saranno quelle che registreranno i maggiori volumi di traffico dell'intera stagione estiva, con spostamenti concentrati verso le principali località turistiche. Viabilità Italia ha individuato due giornate da bollino nero, il livello massimo previsto per il traffico: quella di sabato 1° agosto e quella di sabato 8 agosto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Esodo estivo e traffico, quali sono i giorni peggiori per mettersi in viaggio

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