energia acqua e agricoltura saggio mappa i progetti del piano mattei nel continente africano

Il Piano Mattei in Africa coinvolge 18 paesi partner e ha approvato 1,2 miliardi di progetti. Tra i settori principali ci sono energia, acqua e agricoltura. La presenza di numerosi progetti e paesi partner amplia le possibilità di intervento e collaborazione internazionale.

Un effetto leva per il Piano Mattei per l’Africa è senza dubbio quello del respiro internazionale, che offre più margini di manovra grazie a 18 nazioni partner e a 1,2 miliardi di progetti deliberati. Significa che quel piano ha fatto centro. A che punto è il progetto del governo italiano per il continente nero? Quali risultati sono stai raggiunti e con quali margini di miglioramento? L’ambasciatore Fabrizio Saggio, Coordinatore della Struttura di Missione per l’attuazione del Piano Mattei, ha tracciato un quadro complessivo nell’audizione davanti alle Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa del Senato e Affari Esteri e Comunitari della Camera, sulla Terza Relazione annuale al Parlamento. 🔗 Leggi su Formiche.net

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