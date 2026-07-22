Elodie cambia look il nuovo taglio e colore con cui accoglie l’estate

Da dilei.it 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Elodie ha mostrato un nuovo taglio di capelli e un colore diverso sui social, attirando l’attenzione dei follower. La cantante cambia spesso look e ogni volta genera discussioni tra chi la segue. La foto pubblicata ha subito fatto il giro del web, confermando come ogni modifica di stile venga osservata con interesse. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla nuova acconciatura o sulla tonalità adottata.

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Con Elodie c’è una certezza: ogni cambio di look è un piccolo evento. Basta una foto sui social perché il nuovo taglio, o il nuovo colore, finisca subito sotto la lente di fan e appassionati di beauty. Da sempre tra le artiste italiane più attente alla propria immagine, la cantante sorprende ancora una volta con un look completamente rinnovato: via il colore scurissimo degli ultimi mesi, spazio a un caschetto più corto e a una tonalità ramata luminosa che sembra catturare tutta la luce della bella stagione. Elodie, il caschetto ramato è look dell’estate. L’ultimo colpo di scena beauty di Elodie parte dal colore dei capelli. Il nero intenso... 🔗 Leggi su Dilei.it

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Elodie cambia stile e lascia tutti senza parole

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