Concerto Ultimo a Roma caos parcheggi online | Addebiti multipli per un solo posto auto

Da notizie.com 22 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il concerto di Ultimo a Roma, sono stati segnalati problemi con il sistema di prenotazione online dei parcheggi. Alcuni utenti hanno riferito di aver subito addebiti multipli per un singolo posto auto. L’associazione dei consumatori CODICI ha raccolto diverse testimonianze e sta chiedendo la restituzione delle somme pagate in eccesso. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata dalle piattaforme coinvolte.

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Segnalati disservizi al momento della prenotazione online del posto auto. L’associazione dei consumatori CODICI raccoglie le testimonianze degli utenti per richiedere la restituzione delle somme pagate in più.  Caos e brutte sorprese per centinaia di automobilisti, in occasione del grande concerto di Ultimo a Roma lo scorso 4 luglio. Durante le procedure per prenotare online i parcheggi per lo spettacolo, diversi spettatori avrebbero riscontrato malfunzionamenti al sistema di pagamento elettronico. Concerto Ultimo a Roma, caos parcheggi online: addebiti multipli per un solo posto auto (Ansa Foto) – notizie.com L’inconveniente ha dato il via a una serie di addebiti multipli e non richiesti sulla carta di credito, a fronte della richiesta di un solo posto auto. 🔗 Leggi su Notizie.com

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