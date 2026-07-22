Un piano per aggirare lo Stretto di Hormuz prevede il riutilizzo di una vecchia ferrovia ottomana che attraversa il deserto. Il progetto coinvolge Turchia e Arabia Saudita e mira a creare una nuova rotta ferroviaria per il trasporto di merci, riducendo la dipendenza dal passaggio marittimo nello stretto. Questa iniziativa potrebbe influenzare i flussi di petrolio e mitigare i rischi legati alla stabilità della regione del Golfo.

Roma, 22 luglio 2026 – Superare Hormuz in treno. E per tenere a bada il prezzo del petrolio negli scenari sempre più instabili del futuro del Golfo la soluzione potrebbe essere il progetto di una vecchia ferrovia ottomana che attraversa il deserto. Non è un’idea campata per aria ma un piano concreto che Turchia e Arabia Saudita stanno mettendo a terra proprio in queste settimane di guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele. Un conflitto che ha reso evidente la fragilità della rotta di Hormuz, un collo di bottiglia da cui passa un quinto del greggio mondiale che fa schizzare i prezzi dell'energia a ogni blocco navale, e che sta spingendo Ankara e Riad verso un'alternativa vecchia di un secolo e insieme radicalmente nuova, una ferrovia che colleghi via terra il Golfo Persico al Mediterraneo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - Come aggirare Hormuz, il piano di Turchia e Arabia Saudita: ridare vita alla storica ferrovia ottomana

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The Strait of Hormuz: how to position your portfolio for each outcome

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