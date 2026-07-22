Durante la diciassettesima tappa del Tour de France 2026, una fuga da lontano ha dominato la corsa, superando le squadre dei velocisti. Alla fine, il ciclista con la maglia gialla è rimasto in testa, mentre un altro ha perso posizioni in classifica. Un ciclista ha anche abbandonato la gara, uscendo dalla graduatoria. La tappa si è conclusa con la vittoria del leader della corsa, che ha mantenuto la maglia gialla.

La diciassettesima tappa del Tour de France 2026 si è rivelata particolarmente movimentata e animata da una fuga da lontano, che è riuscita ad avere la meglio nei confronti delle squadre dei velocisti. Gli uomini andati all’attacco da lontano si sono giocati la vittoria sul traguardo di Voiron, dopo 174 km molto vallonati e di non semplicissima lettura. Non è cambiato nulla di rilevante nelle posizioni che contano della classifica generale, visto che il drappello dei migliori è giunto all’arrivo senza distacchi. Lo sloveno Tadej Pogacar indossa la maglia gialla di leader della classifica generale con un margine cospicuo di 4’32” nei confronti del belga Remco Evenepoel. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Tour de France 2026, diciassettesima tappa: Pogacar in maglia gialla, Yates esce di graduatoria

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