Civitavecchia fermati al casello dell’A12 | due arresti per furto in abitazione
Due cittadini georgiani sono stati arrestati al casello dell’A12 di Civitavecchia con l’accusa di furto in abitazione. I Finanzieri di Roma, durante controlli lungo le principali strade del litorale, hanno eseguito i provvedimenti di custodia cautelare in carcere. Le indagini sono ancora in corso e riguardano presunti reati commessi in zona, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici.
Civitavecchia, 22 luglio 2026 – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio lungo le principali arterie stradali del litorale, hanno dato esecuzione a due provvedimenti di misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due cittadini georgiani. I militari del Gruppo di Civitavecchia, durante l’attività di controllo economico del territorio – “ servizio di pubblica utilità 117 “ – hanno fermato per un controllo un’autovettura presso la barriera autostradale della A12. Nel corso dell’identificazione dei soggetti occupanti l’autovettura, gli... 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it
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