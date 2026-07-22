Civitavecchia fermati al casello dell’A12 | due arresti per furto in abitazione

Notizia in breve

Due cittadini georgiani sono stati arrestati al casello dell’A12 di Civitavecchia con l’accusa di furto in abitazione. I Finanzieri di Roma, durante controlli lungo le principali strade del litorale, hanno eseguito i provvedimenti di custodia cautelare in carcere. Le indagini sono ancora in corso e riguardano presunti reati commessi in zona, senza ulteriori dettagli sui fatti specifici.