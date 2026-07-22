Laura Chimenti avrebbe rifiutato l’offerta di condurre la trasmissione “Chi l’ha visto?”. La Rai sta cercando un nuovo volto dopo l’addio di Federica Sciarelli, ma finora non sono stati trovati candidati confermati. La scelta di un nuovo conduttore si sta rivelando più difficile del previsto, con più nomi che non hanno accettato l’incarico. La rete continua a lavorare per individuare una soluzione adeguata, senza aver ancora annunciato un sostituto ufficiale.

Il futuro di Chi l’ha visto? continua a essere al centro delle indiscrezioni televisive. Dopo l’addio di Federica Sciarelli, la Rai è alla ricerca del volto che possa raccogliere la pesante eredità della storica conduttrice di Rai 3, ma il percorso sembra più complicato del previsto. Nelle ultime settimane sono stati diversi i nomi accostati alla trasmissione, con alcune giornaliste del Tg1 indicate come possibili candidate alla guida del programma. Tra queste anche Laura Chimenti, che sembrava essere una delle figure più vicine alla conduzione. Laura Chimenti avrebbe rinunciato alla proposta Rai. Secondo quanto riportato dal portale Spyit.it, la giornalista avrebbe deciso di tirarsi indietro e non accettare la proposta dell’Azienda. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

© Tivvusia.it - Chi l’ha visto?, nuova frenata per la Rai: anche Laura Chimenti avrebbe detto no alla conduzione

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