Che fine ha fatto Eugenio Colombo | l’ex tronista star a Uomini e Donne Spagna

Eugenio Colombo, ex tronista di Uomini e Donne, è attualmente impegnato in Spagna. Dopo aver partecipato al programma e aver avuto una relazione con Francesca Del Taglia, l’imprenditore e modello si è trasferito all’estero. La sua presenza nel mondo dello spettacolo si è ridotta, e non sono stati divulgati dettagli specifici sulle sue attività recenti. Colombo è rimasto lontano dai riflettori italiani, concentrandosi sulle sue iniziative in Spagna.

Che fine ha fatto Eugenio Colombo? L’imprenditore e modello è stato per anni uno dei tronisti più amati di Uomini e Donne, protagonista di un’intensa storia d’amore con Francesca Del Taglia. Che fine ha fatto Eugenio Colombo. Era il 2012 quando Eugenio Colombo arrivò a Uomini e Donne, scelto come nuovo tronista da Maria De Filippi. Da subito il dj creò un’intesa con Francesca De Taglia, corteggiatrice dal carattere determinato. I due si innamorarono di fronte alle telecamere e scelsero di lasciare il programma insieme. Una storia d’amore forte e vera, segnata anche dalla nascita di due figli: Brando e Zeno. Poi la rottura, arrivata nel 2022, fra veleni e attacchi via social. 🔗 Leggi su Dilei.it

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