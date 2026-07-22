In Calabria, è stato scoperto che alcuni individui avrebbero utilizzato gatti per appiccare incendi nella regione. La Protezione civile regionale ha reso nota la denuncia, che ha portato l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente a promettere esposti in tutte le Procure locali. Se le accuse trovassero conferma, si tratterebbe di un episodio di crudeltà senza precedenti. La notizia ha suscitato scalpore in tutta Italia.

La denuncia della Protezione civile regionale scuote l’Italia, l’AIDAA annuncia esposti in tutte le Procure calabresi. Una denuncia che lascia senza parole e che, se confermata dalle indagini, rivelerebbe un livello di crudeltà senza precedenti. In Calabria, dove da giorni gli incendi devastano boschi e campagne, la Protezione civile regionale sostiene di aver rinvenuto tra gli inneschi utilizzati dai piromani anche gatti ai quali sarebbero stati legati alla coda stracci imbevuti di liquido infiammabile prima di essere liberati nei campi. Una ricostruzione choc che ha provocato la durissima reazione dell’ Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (AIDAA), pronta a presentare denunce in tutte le Procure calabresi e a mettere una taglia per individuare i responsabili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Calabria, l’orrore dei gatti usati per appiccare gli incendi: scatta la taglia sui piromani

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