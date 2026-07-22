Durante il ritiro di Dimaro, Jesper Lindstrom ha iniziato a esercitarsi come mezzala. L’allenatore sta valutando di confermarlo in rosa, mentre ha respinto le offerte ricevute per il giocatore danese. La decisione potrebbe portare a modifiche nella formazione, dato che Lindstrom ha mostrato versatilità nel ruolo. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora stata data, ma l’allenatore sta analizzando attentamente questa possibilità.

Jesper Lindstrom cambia ruolo durante il ritiro di Dimaro e Massimiliano Allegri valuta seriamente di confermarlo in squadra, respingendo eventuali offerte per il giocatore danese. Lindstrom da esterno a mezzala: l’esperimento di Allegri. Il tecnico livornese ha scelto di schierare il danese in una posizione inedita durante gli ultimi allenamenti. La mezzala rappresenta una soluzione tattica completamente diversa rispetto al ruolo che Lindstrom ha occupato fino a oggi. Allegri sta testando il giocatore in questa nuova veste per raccogliere elementi di valutazione prima della stagione. Le prestazioni del danese nel ritiro estivo hanno convinto il mister. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Allegri prova l’azzurro come mezzala e valuta la conferma: così cambia tutto!

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