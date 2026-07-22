L’attore ha dichiarato di aver vissuto molte storie e di sentirsi ora abitato da esse. Durante un’intervista, ha spiegato di aver lasciato che le narrazioni si depositassero dentro di lui, più che interpretarle semplicemente. Ha aggiunto che alcuni attori sembrano attraversare i personaggi, lasciando tracce emotive, mentre altri li interpretano distaccatamente. Nessuna menzione di eventi legali o coinvolgimenti con altri soggetti.

Ci sono attori che interpretano personaggi. E poi ce ne sono altri che sembrano attraversarli, lasciando che ogni storia depositi qualcosa dentro di loro. Incontrare Alessio Vassallo dà proprio questa sensazione: quella di un uomo che, dopo oltre vent’anni di carriera, non ha costruito corazze, ma ha scelto di conservare le crepe. Perché è da lì che continua a osservare il mondo. E, probabilmente, anche a recitare. Lo abbiamo incontrato al Lamezia International Film Festival, dove, nell’ambito della sezione Cose Serie, è stato celebrato il valore de L’altro ispettore, una delle serie più sorprendenti e necessarie degli ultimi anni. Un... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Alessio Vassallo, l’intervista all’attore: “Ho abitato tante storie, oggi sono loro ad abitare me?

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