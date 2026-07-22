Il ruolo di centravanti per la Juventus è al centro di un casting che coinvolge diversi nomi, tra cui Kolo Muani, Sorloth, Mateta e Vlahovic. La scelta mira a trovare l’attaccante più adatto alle esigenze di Luciano Spalletti, senza ancora una decisione definitiva. La rosa dei candidati comprende giocatori con caratteristiche diverse, ma ancora non è stato comunicato quale sarà il profilo scelto dalla società.

di Luca Fiore Casting aperto per il ruolo di centravanti della Juventus che è divisa tra vari profili, ma ecco chi sarebbe l’attaccante migliore per Luciano Spalletti. La Juventus prosegue senza sosta le proprie manovre di calciomercato per individuare il centravanti titolare che guiderà l’offensiva nella prossima stagione. Fra i molteplici candidati monitorati sin dalle prime battute e le occasioni emerse di recente, l’obiettivo primario del club bianconero rimane quello di scovare il terminale offensivo perfetto da schierare e il preferito resta sempre Randal Kolo Muani con le parti che sono in contatto costante ed è il prescelto del tecnico Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - ?Casting attacco, da Kolo Muani a Sorloth passando per Mateta e Vlahovic: chi è il centravanti migliore per il gioco di Spalletti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Juventus allarga il casting per l’attacco, non solo Kolo Muani e Sorloth: in lista anche Gabriel Jesus e Nicolas JacksonLa Juventus sta valutando anche Gabriel Jesus e Nicolas Jackson, oltre a Kolo Muani e Sorloth, per rinforzare l’attacco.

Leggi anche: La Juventus vuole Sorloth e Kolo Muani: due attaccanti per dimenticare Vlahovic e costruire l’era Spalletti

Temi più discussi: La Juve oltre Kolo Muani: idea Richarlison e non si molla Pellegrino; Spalletti e la Juve provvisoria: al via con tanti esuberi e senza colpi; Juventus, da Kessie a Goretzka, Vlahovic, Kolo Muani e David: le mosse di mercato; Calciomercato Juve, continua il casting in attacco: piace Richarlison.

Casting attacco, da Kolo Muani a Sorloth passando per Mateta e Vlahovic: chi è il centravanti migliore per il gioco di SpallettiCasting aperto per il ruolo di centravanti della Juventus che è divisa tra vari profili, ma ecco chi sarebbe l’attaccante migliore per Luciano Spalletti La Juventus prosegue senza sosta le proprie man ... msn.com

Juve, Kolo Muani difficile: c’è una vecchia conoscenza della Serie A per l’attaccoBianconeri pronti a rinforzare l’attacco a disposizione di Luciano Spalletti: ecco cosa sta succedendo. La trattativa con il Paris Saint-Germain per il ritorno di Kolo Muani non si sblocca e, dunque, ... calciomercato.it