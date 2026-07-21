Il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd si è improvvisamente interrotto. Dopo settimane di trattative, l’accordo tra le parti non è stato finalizzato e il trasferimento non si è concretizzato. La trattativa, che sembrava ormai conclusa, si è arenata senza ulteriori sviluppi. Attualmente, il futuro del difensore resta incerto, senza che siano stati annunciati nuovi accordi o alternative ufficiali.

Alessio Romagnoli, nuovo stop: il trasferimento all’Al?Sadd si blocca e il futuro del difensore ora torna in discussione. Sembrava tutto definito, quasi scritto. E invece il futuro di Alessio Romagnoli torna improvvisamente in bilico. Dopo essere rimasto a sorpresa alla Lazio durante il mercato di gennaio, il difensore aveva scelto di aprire un nuovo capitolo della sua carriera accettando l’offerta dell’ Al-Sadd e firmando per il club qatariota. Una decisione che sembrava definitiva, fino al brusco stop arrivato negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’operazione si è infatti bloccata a causa di un cambiamento improvviso dei regolamenti in Qatar. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Romagnoli, stop improvviso: il passaggio all’Al?Sadd si blocca, futuro tutto da decifrare

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