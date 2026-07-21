Romagnoli stop improvviso | il passaggio all’Al?Sadd si blocca futuro tutto da decifrare
Il trasferimento di Alessio Romagnoli all’Al-Sadd si è improvvisamente interrotto. Dopo settimane di trattative, l’accordo tra le parti non è stato finalizzato e il trasferimento non si è concretizzato. La trattativa, che sembrava ormai conclusa, si è arenata senza ulteriori sviluppi. Attualmente, il futuro del difensore resta incerto, senza che siano stati annunciati nuovi accordi o alternative ufficiali.
Alessio Romagnoli, nuovo stop: il trasferimento all’Al?Sadd si blocca e il futuro del difensore ora torna in discussione. Sembrava tutto definito, quasi scritto. E invece il futuro di Alessio Romagnoli torna improvvisamente in bilico. Dopo essere rimasto a sorpresa alla Lazio durante il mercato di gennaio, il difensore aveva scelto di aprire un nuovo capitolo della sua carriera accettando l’offerta dell’ Al-Sadd e firmando per il club qatariota. Una decisione che sembrava definitiva, fino al brusco stop arrivato negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’operazione si è infatti bloccata a causa di un cambiamento improvviso dei regolamenti in Qatar. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Calciomercato Lazio: ancora in sospeso il passaggio di Romagnoli all'Al-Sadd, cosa succede?
Lazio, il caso Romagnoli si complica: l’Al Sadd si defila, resta aperta anche l’ipotesi rescissioneL’ex difensore si sta allenando a Roma, mentre il suo club sembra aver deciso di non proseguire il rapporto.
Argomenti più discussi: Calciomercato Lazio, sullo sfondo restano Comuzzo o Leite: le eventuali alternative a Dominguez; Lazio, stretta finale per Dominguez: Fabiani prova a chiudere.
https://www.laziochannel.it/2026/07/calciomercato-lazio-stop-improvviso-per-romagnoli-cosa-frena-il-trasferimento-in-qatar-allal-sadd Alessio Romagnoli e la Lazio: un rapporto ormai al capolinea, intrappolato in un ingorgo burocratico che rischia di trasforma facebook
laziochannel.it/2026/07/calcio… Alessio Romagnoli e la Lazio: un rapporto ormai al capolinea, intrappolato in un ingorgo burocratico che rischia di trasformare un addio annunciato in un caso di mercato dai contorni imprevedibili. laziochannel.it/2026/07/calci x.com
Romagnoli: il difensore si allena da solo a Roma in attesa dell’Al SaddIl calciomercato della Lazio sta offrendo spunti sia in entrata che in uscita e, ... msn.com
Romagnoli-Lazio, la verità: ecco perchè il difensore si sente tradito da LotitoIl suo trasferimento in Qatar non si è consumato: ma il malcontento del difensore nasce da lontano. Ecco da dove nasce la rottura con il presidente della Lazio Il presente e il futuro di Alessio ... calciomercato.it