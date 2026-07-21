Sono stati individuati diversi siti online dove è possibile acquistare costumi da bagno che offrono modelli per tutte le taglie. Questi negozi si rivolgono a chi cerca capi che rappresentino corpi reali, senza focalizzarsi su standard di perfezione estetica. La scelta di queste piattaforme mira a facilitare l’acquisto di costumi inclusivi, soprattutto durante l’estate, stagione in cui le pressioni sociali sull’aspetto fisico si fanno più intense.

Non più corpi perfetti, ma corpi reali. Corpi da vestire e scoprire, soprattutto in estate, la stagione che più di tutte fa pesare i condizionamenti culturali estetici sul mito della forma “perfetta”. Diversi brand di costumi da bagno stanno cercando di costruire un’alternativa alla narrazione della magrezza a tutti i costi che domina da qualche stagione passerelle, red carpet e social media. Lo fanno mostrando i propri costumi attraverso modelle diverse per età, taglia, fisicità, carnagione. Con la pancia morbida, i “rotolini”, le rughe e i capelli bianchi: perché tutte le donne che tutte possano riconoscersi, abbandonando fastidiosi paragoni e aspettative irrealistiche. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Non corpi perfetti, ma corpi reali: i siti dove comprare un costume senza ansia, trovando modelli per ogni taglia

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