LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel in testa dopo il primo intermedio Pogacar a 6?

Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, il ciclista belga ha raggiunto la vetta della salita con 55 secondi di vantaggio su Skjelmose, confermando la sua posizione in testa alla corsa. Si attende ancora il passaggio di Pogacar, che si trova a circa sei secondi dal leader. La gara continua con aggiornamenti in tempo reale, mentre i corridori affrontano le ultime fasi della tappa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO 17.29 PAZZESCO EVENPOEL! Il belga arriva in cima alla salita con 55? di vantaggio su Skjelmose, adesso attendiamo il passaggio di Pogacar. 17.28 del Toro arriva con lo stesso tempo di Seixas al secondo intermedio, vedremo se ci sarà differenza tra i due nella seconda parte. 17.26 Lipowitz è arrivato al secondo intermedio 5? dietro Skjelmose, mentre Seixas ha 10? di ritardo. 17.25 Ecco i primi dieci tempi ufficiali al primo intermedio: 1 EVENEPOEL Remco 8.08,85 8.08,85 35.3 2 POGA?AR Tadej 0.06,94 8.15,79 34.9 3 DEL TORO Isaac 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026 STAGE 16 Live Commentary - Tadej Pogacar vs Remco Evenepoel in the Time Trial

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