Giornalista Luigi Esposito ucciso dopo un pestaggio feroce cos' è emerso dall' autopsia e l' ipotesi sul killer
L'autopsia sul corpo di Luigi Esposito ha rivelato segni di un pestaggio violento, con numerose ferite e fratture su tutto il corpo. Il giornalista, noto come Luca, è stato trovato morto e bruciato in un'area agricola. Le indagini puntano a un'aggressione pregressa, con gli investigatori che stanno cercando di stabilire se il pestaggio sia stato una causa diretta del decesso o un episodio collegato.
Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto a un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni personali della vittima per un’eventuale pista che porterebbe all’ipotesi di un killer. Giornalista Luigi Esposito ucciso, i risultati della Tac Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la Tac effettuata prima dell’autopsia avrebbe evidenziato fratture in diverse parti del corpo, dal cranio al bacino. 🔗 Leggi su Virgilio.it
Chi ha ucciso Luca Esposito Tutti i misteri sulla morte
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Luca Esposito, il giornalista ucciso avrebbe subito un feroce pestaggio, rivela la Tac. Che non trova il foro del proiettileLuca Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, è stato trovato morto domenica in una strada interpoderale, con il corpo carbonizzato.
Ucciso a Eboli, domani l'autopsia sul corpo del giornalista Luca EspositoL'autopsia sul corpo del giornalista è prevista per domani nell'obitorio di Eboli.
Temi più discussi: Il giornalista Luca Esposito ucciso e dato alle fiamme nel Salernitano; Eboli, ucciso il giornalista Luigi Esposito: il corpo dato alle fiamme - Vita in diretta 20/07/2026; Omicidio Esposito Eboli: il giallo sul presunto lavoro all'Arpac; Omicidio Luca Esposito a Eboli, si attende l'autopsia per chiarire le cause della morte.
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L’ultimo contatto online del giornalista Luigi Luca Esposito alle 22.34 di venerdì sera. Chi lo ha ucciso e perchè? Vanno avanti le indagini, coordinate dalla Procura di Salerno #salerno #nocera #lucaeposito #eboli #avellino facebook
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