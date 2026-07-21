Giornalista Luigi Esposito ucciso dopo un pestaggio feroce cos' è emerso dall' autopsia e l' ipotesi sul killer

Notizia in breve

L'autopsia sul corpo di Luigi Esposito ha rivelato segni di un pestaggio violento, con numerose ferite e fratture su tutto il corpo. Il giornalista, noto come Luca, è stato trovato morto e bruciato in un'area agricola. Le indagini puntano a un'aggressione pregressa, con gli investigatori che stanno cercando di stabilire se il pestaggio sia stato una causa diretta del decesso o un episodio collegato.