Ai Campionati Europei di atletica del 2026, in programma dal 10 al 16 agosto a Birmingham, il recordman europeo dei 100 metri guida le liste stagionali. L’atleta ha ottenuto i migliori risultati sulla distanza e punta alla sua terza vittoria consecutiva in questa manifestazione. La competizione vedrà protagonisti atleti di tutta Europa, con le gare che si svolgeranno nello stadio cittadino. La fase di preparazione si intensifica in vista dell'evento continentale.

La preparazione per i Campionati Europei di atletica 2026 entra nella sua fase cruciale. Dal 10 al 16 agosto Birmingham accoglierà le sfide per i titoli continentali. Marcell Jacobs rappresenta l’atleta di punta della spedizione italiana nel Regno Unito. Il velocista insegue una storica tripletta nei 100 metri, per aggiungere un nuovo successo ai trionfi di Monaco di Baviera 2022 e Roma 2024. A l 19 luglio, lo sprinter lombardo comanda la graduatoria europea stagionale grazie al tempo di 9.96, registrato con vento di +0.1 lo scorso 28 giugno in Diamond League a Parigi. Il campione olimpico di Tokyo 2021 ha corso in realtà 2 tempi ancora più veloci, ma le prestazioni non hanno ricevuto l’omologazione a causa del vento irregolare. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Atletica, Europei 2026: Jacobs guida le liste stagionali e punta alla storica tripletta

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