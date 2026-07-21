Un attore ha dichiarato che l’entusiasmo per il mestiere non lo ha mai abbandonato. Ha spiegato che alcuni attori vivono di personaggi diversi, mentre altri, senza rendersene conto, si costruiscono una lunga storia personale attraverso le interpretazioni. La sua carriera si distingue per questa continuità, senza grandi cambi di rotta. Non sono stati forniti dettagli su progetti specifici o tappe particolari, limitandosi a riflettere sul rapporto tra attore e ruolo nel tempo.

Ci sono attori che attraversano il tempo rincorrendo i personaggi e altri che, senza quasi accorgersene, finiscono per abitare un’unica, lunga storia: la propria. È una differenza sottile, ma decisiva. Perché nel primo caso il lavoro consiste nel cambiare continuamente pelle; nel secondo, invece, ogni interpretazione diventa un tassello di una ricerca più ampia, un modo per comprendere meglio sé stessi e il mondo. Adriano Pantaleo appartiene a questa seconda categoria. Siamo abituati a riconoscerlo attraverso i volti che hanno accompagnato intere generazioni. C’è il bambino di Io speriamo che me la cavo, lo Spillo di Amico mio, poi il teatro, il cinema, la televisione, fino alla maturità artistica di oggi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Adriano Pantaleo, l’intervista all’attore: “L'entusiasmo non mi ha mai lasciato?

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