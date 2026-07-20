Uno sguardo sull’India | attese aspettative equilibri di una nazione composita  

Da ilprimatonazionale.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'India è il paese più popoloso al mondo e si distingue per una delle economie in più rapida crescita a livello globale. È anche un membro importante del gruppo BRICS. La sua rilevanza si manifesta sia in ambito strategico sia per le sue caratteristiche uniche e il ruolo che riveste nello scenario internazionale.

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Roma, 20 lug – L’ India  è la nazione più popolosa al mondo e una delle economie a più rapida crescita globale, nonché un importante membro del BRICS. La sua  importanza è indubbia sia da un punto di vista strategico, sia per le sue caratteristiche  e peculiarità e per il suo posizionamento nello scacchiere mondiale. L’ India non è spesso sotto i riflettori dei mass media e certamente l’ Italia non brilla per  una  informazione interessata ai temi internazionali, se non legati ad eventi di particolare importanza. Quindi rari sono gli aggiornamenti e ancor più gli approfondimenti sulla  situazione politica, economica, sociale, di quello che è un subcontinente, perché in realtà tale è l’India, per dimensioni, per varietà di caratteristiche, idiomi, storia, pur in una unitarietà che è, per certi aspetti, millenaria. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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