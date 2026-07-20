Trasporti al via una settimana di scioperi

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi in tutta Italia sono iniziate diverse astensioni dal lavoro nel settore dei trasporti. Le agitazioni riguardano varie città e proseguono per tutta la settimana. Le proteste coinvolgono diversi comparti e sono state indette da organizzazioni sindacali. Non sono state ancora comunicate eventuali ripercussioni sui servizi o modalità di gestione delle sospensioni.

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Settimana di scioperi dei trasporti in tutta Italia, si parte oggi lunedì 20 luglio con varie astensioni dei lavoratori in diverse città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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