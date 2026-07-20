Trasporti, al via una settimana di scioperi

Notizia in breve

Oggi in tutta Italia sono iniziate diverse astensioni dal lavoro nel settore dei trasporti. Le agitazioni riguardano varie città e proseguono per tutta la settimana. Le proteste coinvolgono diversi comparti e sono state indette da organizzazioni sindacali. Non sono state ancora comunicate eventuali ripercussioni sui servizi o modalità di gestione delle sospensioni.