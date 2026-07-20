Trasporti al via una settimana di scioperi
Oggi in tutta Italia sono iniziate diverse astensioni dal lavoro nel settore dei trasporti. Le agitazioni riguardano varie città e proseguono per tutta la settimana. Le proteste coinvolgono diversi comparti e sono state indette da organizzazioni sindacali. Non sono state ancora comunicate eventuali ripercussioni sui servizi o modalità di gestione delle sospensioni.
Settimana di scioperi dei trasporti in tutta Italia, si parte oggi lunedì 20 luglio con varie astensioni dei lavoratori in diverse città. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Trasporti, al via una settimana di scioperi
Notizie e thread social correlati
Settimana di passione per i trasporti, ecco tutti gli scioperi dal 21 al 24 luglioDa martedì 21 a venerdì 24 luglio, quattro giorni di scioperi coinvolgono i trasporti in Italia.
Scioperi settimana dal 15 al 21 giugno 2026, tutte le città coinvolte: si fermano trasporti e sanitàTra il 15 e il 21 giugno 2026, in tutte le città italiane si prevedono scioperi di trasporti e sanità.
Temi più discussi: Sicurezza stradale: al via a Rimini la terza edizione di Giovani On the Road; Strada di Saviabona, al via i lavori per un nuovo tratto di marciapiede vicino alla chiesa parrocchiale; Cotral, potenziato il nuovo collegamento tra Roma e la Valle dell'Aniene; Trasporti pubblici, al via lunedì 13 luglio numerose deviazioni tra Torino e Castellamonte.
Settimana di scioperi dei trasporti in tutta Italia. Si parte oggi, lunedì 20 luglio, con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città, poi sarà il turno di aerei e aeroporti, di Grandi Navi Veloci, ferrovie e ancora una volta trasporto p x.com
Settimana di scioperi dei trasporti in tutta Italia. Si parte oggi, lunedì 20 luglio, con varie astensioni dei lavoratori nel settore del trasporto pubblico in diverse città, poi sarà il turno di aerei e aeroporti, di Grandi Navi Veloci, ferrovie e ancora una volta trasporto p facebook
Scioperi trasporti, settimana critica: cosa rischia chi parteLa settimana che porta verso l’ultimo weekend di luglio si apre con un calendario fitto di astensioni nei trasporti. Per chi ha programmato partenze, rientri o ... lsdi.it
Scioperi settimana dal 20 al 26 luglio 2026, le città coinvolte: si fermano aerei, navi, treni e busL'elenco di tutti gli scioperi e le agitazioni sindacali previsti in Italia nel corso della settimana che va dal 20 al 26 Luglio 2026 ... virgilio.it
/r/solotravel Il Salotto Settimanale - Chiacchiere generali, incontri, sistemazione - 12 luglio 2026 reddit