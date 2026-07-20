Alle 11:30 del 20 luglio 2026, il traffico a Roma registra rallentamenti. Un cantiere Acea in viale Eritrea è attivo fino al 13 agosto, causando chiusure e deviazioni. La gestione della mobilità segnala possibili congestioni lungo le vie coinvolte. La circolazione si svolge con difficoltà nelle zone limitrofe, con variazioni nel percorso di alcuni mezzi pubblici. La situazione rimane monitorata fino alla conclusione dei lavori.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità nel secondo video cantiere Acea in viale Eritrea sino al 13 agosto la strada è chiusa da questa mattina in direzione di Corso Trieste nel tratto di strada tra via Lucrino e via Lago di lesi deviate le linee 38 8088 235 e la notturna nmb1 stasera al Circo Massimo concerto di Edoardo Bennato per la stagione estiva del Teatro dell'Opera dal pomeriggio previste chiusure in via del Circo Massimo tra via della Greca e piazzale Ugo La Malfa via dei Cerchi tra piazza di Porta Capena via di San Teodoro modifiche per 10 linee via Salaria all'altezza della... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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© Romadailynews.it - Traffico Roma del 20-07-2026 ore 11:30

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Traffico Roma del 11-07-2026 ore 20:30Alle 20:30 di mercoledì 11 luglio, sulla via Salaria a Roma, il traffico risulta bloccato tra il km 10 e l'E400, in entrambe le direzioni.

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 11:30Il traffico a Roma alle 11:30 del 7 luglio 2026 presenta disagi a causa di alcuni cantieri aperti in diverse zone della città.

Temi più discussi: Sito Istituzionale | Tratto di viale Eritrea chiuso al traffico dal 20 luglio; Le strade chiuse a Roma sabato 18 e domenica 19 luglio 2026; Previsioni traffico weekend 17, 18, 19, 20 luglio: i bollini del fine settimana; Traffico Weekend 17, 18 e 19 Luglio: come viaggiare informati e in sicurezza.

Viale Eritrea, programmato per la prossima settimana un intervento di ricostruzione di un allaccio fognario nel tratto compreso tra via Lucrino e via Lago di Lesina. Previste chiusure al traffico da lunedì 20 luglio fino a giovedì 13 agosto. Info ow.ly/MZWe5 x.com

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 20-07-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico regolare in queste prime ore ... romadailynews.it

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