Terremoto di magnitudo 5.5 in Perù 6 morti e oltre 30 feriti Si cercano i dispersi

Da ilfattoquotidiano.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un terremoto di magnitudo 5.5 si è verificato nella provincia di Chupaca, nella regione di Junín, nel centro del Perù, alle 4.24 della notte tra il 18 e il 19 luglio. L'evento ha causato la morte di sei persone e il ferimento di oltre 30. Chi era sotto le macerie o disperso sono ancora oggetto di ricerche. Le autorità stanno valutando i danni e le operazioni di soccorso sono in corso.

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Una scossa di terremoto di magnitudo 5.5 è stata registrata alle 4.24 (ora italiana) della notte tra il 18 e il 19 luglio nella provincia di Chupaca, nella regione di Junín, nel centro del Perù. La scossa si è verificata a una profondità di 24 chilometri. L’epicentro è stato individuato nel distretto di Chongos Bajo, a circa 300 chilometri a est della capitale Lima. Si registrano almeno 6 morti, oltre a 30 feriti e oltre 300 evacuati. L’Istituto nazionale di Protezione civile del Paese ha riferito in un comunicato che il numero totale dei dispersi è ancora sconosciuto. Diversi edifici sono crollati o hanno subito danni strutturali, tra cui la chiesa e il convento locali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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