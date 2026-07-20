Segni Inaugurata a Palazzo Comunale la mostra per i 50 anni del Collegium Musicum Signinum
A Segni è stata inaugurata una mostra al Palazzo Comunale per celebrare i 50 anni del Collegium Musicum Signinum. L’evento si è svolto sabato 18 luglio, durante le celebrazioni in onore del Patrono San Bruno. La mostra raccoglie fotografie, documenti e oggetti legati alla storia dell’associazione musicale. L’apertura ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione. La rassegna rimarrà aperta fino a fine mese.
Cronache Cittadine SEGNI (Eledina Lorenzon) – Nella mattinata di Sabato 18 Luglio a Segni, nell’ambito dei festeggiamenti del Patrono San Bruno, è L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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