Segni Inaugurata a Palazzo Comunale la mostra per i 50 anni del Collegium Musicum Signinum

Notizia in breve

A Segni è stata inaugurata una mostra al Palazzo Comunale per celebrare i 50 anni del Collegium Musicum Signinum. L’evento si è svolto sabato 18 luglio, durante le celebrazioni in onore del Patrono San Bruno. La mostra raccoglie fotografie, documenti e oggetti legati alla storia dell’associazione musicale. L’apertura ha coinvolto cittadini e rappresentanti locali, che hanno partecipato alla cerimonia di inaugurazione. La rassegna rimarrà aperta fino a fine mese.