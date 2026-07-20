La maison di moda ha annunciato l’apertura della sua prima boutique monomarca negli Stati Uniti, che sarà situata a South Coast Plaza in California. La nuova sede rappresenta il primo punto vendita esclusivo del marchio nel paese. La boutique si trova in una delle destinazioni di lusso più note degli Stati Uniti. La linea di prodotti e lo stile surrealista saranno firmati dal designer responsabile.

Dopo aver conquistato i red carpet di mezzo mondo, Schiaparelli continua la sua espansione internazionale. La maison ha annunciato l’apertura della prima boutique monomarca negli Stati Uniti, scegliendo una delle destinazioni del lusso più esclusive del Paese: South Coast Plaza, in California. L’inaugurazione è prevista per l’autunno e rappresenta un nuovo capitolo per il marchio guidato da Daniel Roseberry, sempre più protagonista della moda contemporanea. La California incontra Place Vendôme. Il nuovo negozio, di oltre 200 metri quadrati, porterà sulla West Coast tutta l’atmosfera degli storici saloni Schiaparelli di 21 Place Vendôme, a Parigi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Schiaparelli sbarca negli Stati Uniti con la sua prima boutique monomarca: sarà un sogno surrealista firmato Daniel Roseberry

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