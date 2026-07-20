Sassari vacanza al mare si trasforma in incubo | 33enne iraniana finisce in carcere poi viene liberata

Da tgcom24.mediaset.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna iraniana di 33 anni, in vacanza al mare, è stata arrestata su un mandato di cattura internazionale. La donna, che si trovava sulla spiaggia per festeggiare il compleanno con il fidanzato, è stata portata in carcere e successivamente liberata. La vicenda si è conclusa senza che lei abbia potuto godersi il mare o la festa. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’arresto o sulle circostanze che lo hanno determinato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Pensava di trascorrere qualche giorno di festa al mare, per celebrare il proprio compleanno insieme al fidanzato. E invece dalla spiaggia (che non ha nemmeno neanche visto) si è ritrovata direttamente in carcere a causa di un mandato di cattura internazionale. Un vero e proprio incubo quello vissuto da una donna iraniana di 33 anni, inconsapevolmente ricercata dal governo di Teheran e arrestata al suo arrivo in Sardegna, all'aeroporto di Olbia., A raccontare la surreale vicenda è La Nuova Sardegna. La donna, da quanto si apprende, risulta residente in Inghilterra, dove studia e lavora con lo status di rifugiata dopo essere fuggita dall'Iran alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Segui gli aggiornamenti su Sassari.

sassari vacanza al mare si trasforma in incubo 33enne iraniana finisce in carcere poi viene liberata
© Tgcom24.mediaset.it - Sassari, vacanza al mare si trasforma in incubo: 33enne iraniana finisce in carcere, poi viene liberata
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Minacce e aggressioni a madre e sorella: 33enne finisce in carcereUn uomo di 33 anni è stato arrestato dai carabinieri di Casal di Principe con l'accusa di aver minacciato e aggredito la madre e la sorella.

Leggi anche: Vince 5 milioni al gratta e vinci: vita stravolta, poi finisce in carcere

Argomenti più discussi: Vacanze in Sardegna, dal nord al sud dell’isola: ecco la mappa delle località di tendenza; Muore annegato al Lido di Platamona a Sassari; Muore annegato al Lido di Platamona a Sassari; Red Valley Festival 2026 a Olbia: musica e mare dal 13 al 15 agosto.

Il borgo più bello a Sassari: qui il Medioevo e il mare (bellissimo) si intrecciano alla perfezioneNelle giornate più limpide da qui puoi scorgere perfino la Corsica ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web