Sassari vacanza al mare si trasforma in incubo | 33enne iraniana finisce in carcere poi viene liberata

Una donna iraniana di 33 anni, in vacanza al mare, è stata arrestata su un mandato di cattura internazionale. La donna, che si trovava sulla spiaggia per festeggiare il compleanno con il fidanzato, è stata portata in carcere e successivamente liberata. La vicenda si è conclusa senza che lei abbia potuto godersi il mare o la festa. Non sono stati forniti dettagli sul motivo dell’arresto o sulle circostanze che lo hanno determinato.

Pensava di trascorrere qualche giorno di festa al mare, per celebrare il proprio compleanno insieme al fidanzato. E invece dalla spiaggia (che non ha nemmeno neanche visto) si è ritrovata direttamente in carcere a causa di un mandato di cattura internazionale. Un vero e proprio incubo quello vissuto da una donna iraniana di 33 anni, inconsapevolmente ricercata dal governo di Teheran e arrestata al suo arrivo in Sardegna, all'aeroporto di Olbia., A raccontare la surreale vicenda è La Nuova Sardegna. La donna, da quanto si apprende, risulta residente in Inghilterra, dove studia e lavora con lo status di rifugiata dopo essere fuggita dall'Iran alcuni anni fa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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