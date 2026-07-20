Quattro giorni di battaglia contro l’incendio È ancora caccia al piromane

Da lanazione.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da giovedì pomeriggio, un incendio interessa la collina di Groppo nel Comune di Sesta Godano, in provincia di La Spezia. Le squadre di vigili del fuoco e volontari Aib stanno lavorando da quattro giorni per contenere le fiamme, che continuano a interessare l’area. La ricerca del piromane che avrebbe appiccato l’incendio è ancora in corso, senza che siano stati resi noti dettagli sulle indagini o sui responsabili.

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Sesta Godano (La Spezia), 20 luglio 2026 – Quarto giorno di lotta, quello di ieri, per vigili del fuoco e volontari Aib contro l’incendio che da giovedì pomeriggio sta martoriando la collina di Groppo, nel Comune di Sesta Godano. Una situazione che pare in netto miglioramento, con l’opera di spegnimento – portava avanti anche con l’intervento aereo di due Canadair e dell’elicottero di Regione Liguria – che ieri è arrivata a un punto di svolta, con i due fronti di fuoco finalmente arginati e spenti. A Casali di Groppo e nelle frazioni limitrofe, dove l’incendio aveva costretto i soccorsi a evacuare in via precauzionale diciotto persone, l’allarme è rientrato, con vigili del fuoco e volontari Aib che hanno spento il rogo e bonificato l’area. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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