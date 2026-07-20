Perisic e l’indizio social nel profilo dell’Inter | il club nerazzurro comincia a pensarci?

Da internews24.com 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha aggiornato il profilo social ufficiale con un’immagine o un messaggio che ha suscitato sospetti tra i tifosi. L’attenzione si concentra su un giocatore che ha avuto un ruolo importante negli ultimi anni, e questa mossa ha portato a speculazioni sul suo possibile ritorno o coinvolgimento futuro con il club. La pubblicazione ha generato discussioni tra gli appassionati, senza però confermare ufficialmente nulla.

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Inter News 24 Segui gli aggiornamenti sui nerazzurri. Le dinamiche del  calciomercato estivo  riportano in primo piano un nome che ha fatto la storia recente del club milanese.  Ivan Perisic  è tornato a essere accostato con insistenza all’ Inter  per un potenziale e clamoroso ritorno in Italia. Dopo i tentativi non andati a buon fine durante la sessione di gennaio, il profilo dell’esterno croato riappare come una concreta  opportunità low cost  per la dirigenza di Viale della Liberazione, specialmente dopo le trattative sfumate per profili come Marco Palestra e Anan Khalaili. L’indizio social infiamma il mercato dei nerazzurri. A scatenare le voci di mercato è stata una  storia Instagram  pubblicata dai canali ufficiali della  Beneamata  in occasione della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina. 🔗 Leggi su Internews24.com

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