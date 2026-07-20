Domenica, al New York New Jersey Stadium, la Spagna ha battuto l’Argentina 1-0 ai Mondiali FIFA 2026. La partita si è conclusa con un gol decisivo nel secondo tempo, mantenendo alta la tensione tra i tifosi. La vittoria è stata celebrata con l’assegnazione della coppa alla squadra spagnola, mentre l’evento ha attirato l’attenzione anche su altri aspetti legati alla consegna del trofeo.

Domenica, al New York New Jersey Stadium, la Spagna ha sconfitto l’Argentina per 1-0 ai Mondiali FIFA 2026. Un finale che molti speravano e che, a causa della tensione, ha mantenuto tutti con il fiato sospeso. L’entusiasmo e l’adrenalina, però, hanno rapidamente lasciato spazio a un video che in uno schiocco di dita è diventato immediatamente virale. Parliamo, infatti, della performance del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. La sua presenza così magnetica sul palco ha fatto dubitare molti tifosi che, oltre alla Coppa dei Mondiali, anche il presidente fosse incluso. Vediamo insieme cos’è successo e perché Trump è diventato virale. Trump consegna la Coppa alla Spagna dopo la vittoria, ma l’argomento è un altro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Mondiali 2026, ma il fulcro è Trump: oltre la consegna della Coppa alla Spagna, c’entra anche una maledizione

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