Messi si è infortunato durante la partita contro la Spagna, che si è conclusa con la sconfitta dell'Argentina. I critici riprendono a mettere in discussione le sue prestazioni, soprattutto dopo aver guidato la nazionale fino alla finale del Mondiale. Due dati statistici, ritenuti contestati, sono stati rivisitati dagli esperti. La sconfitta ha riacceso le discussioni sulle sue capacità e sul suo ruolo nella squadra.

Ha letteralmente trascinato una Argentina scricchiolante fino alla finale del Mondiale, ma il ko con la Spagna ha fatto tornare alla ribalta i critici di Lionel Messi. Critici che si basano su due statistiche in particolare, ossia le cinque finali perse (su otto giocate) con l'Albiceleste e i gol realizzati nel Mondiale 2026. Che sono stati otto ma tutti contro nazionali fuori dalla Top 20 del Ranking come Algeria, Austria, Giordania, Capo Verde ed Egitto., Tornando alle 8 otto finali perse (5 di Coppa America e 3 di Coppa del Mondo), il 39enne è sempre rimasto a secco a eccezione della finalissima vinta contro la Francia nel 2022 nella quale Messi ha lasciato il segno con una doppietta. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Messi ko, i critici tornano alla ribalta: i due dati 'contestati' alla Pulce

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