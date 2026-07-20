Luca Esposito, giornalista sportivo di 53 anni, è stato trovato morto domenica in una strada interpoderale, con il corpo carbonizzato. La Tac eseguita sull’uomo ha evidenziato un violento pestaggio ma non ha riscontrato il foro di un proiettile. L’autopsia è prevista per domani alle 14,30 presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli. La polizia indaga sul decesso e sui motivi dell’aggressione.

Sarà eseguita alle 14,30 di domani, presso l'obitorio dell'ospedale di Eboli, l’autopsia sul corpo di Luca Esposito, il giornalista sportivo, 53enne, il cui cadavere carbonizzato è stato ritrovato domenica in una strada interpoderale, in località Cioffi, nel comune di Eboli. In vista dell'importante esame irripetibile, presso lo stesso plesso ospedaliero, oggi sono stati effettuati dei passaggi propedeutici. Sui resti, è stata effettuata una Tac che non avrebbe confermato con certezza la presenza di un foro di proiettile. Il bozzolo era stato ritrovato nei pressi del luogo, vicino all'auto del giornalista, una Lancia Y Bianca. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Luca Esposito, il giornalista ucciso avrebbe subito un feroce pestaggio, rivela la Tac. Che non trova il foro del proiettile

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