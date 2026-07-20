Una vignetta di Osho è apparsa sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 20 luglio 2026. Nel testo si ipotizza che Mojtaba Khamenei potrebbe non essere più in Iran, anche se non ci sono conferme ufficiali. La notizia si basa su speculazioni e non è stato fornito alcun dettaglio su eventuali spostamenti o motivazioni. La questione riguarda la posizione attuale di Khamenei, senza ulteriori chiarimenti o fonti che confermino la notizia.

La vignetta di Osho sulla prima pagina de Il Tempo di lunedì 20 luglio 2026. Mojtaba Khamenei potrebbe non trovarsi in Iran. È l’ipotesi rilanciata da una fonte della sicurezza israeliana citata dall’emittente saudita Al-Hadath, secondo la quale la Guida suprema non sarebbe nel Paese e i messaggi diffusi a suo nome verrebbero scritti dal comandante dei Pasdaran, Ahmad Vahidi, e da altri dirigenti delle Guardie rivoluzionarie. Antonio Giordano a Come States? — Immigrazione, Europa e il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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