Graduatorie ad esaurimento 2026 28 | ecco i primi elenchi Aggiornato al 20 Luglio

Notizia in breve

Le graduatorie ad esaurimento per il biennio 2026-2028 sono state aggiornate al 20 luglio, con i primi elenchi pubblicati. Questi elenchi determinano l’assegnazione del 50% dei posti stabili disponibili e influenzano direttamente le immissioni in ruolo e la gestione delle supplenze. La pubblicazione rappresenta un passaggio importante per le future assunzioni di docenti.