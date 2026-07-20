Graduatorie ad esaurimento 2026 28 | ecco i primi elenchi Aggiornato al 20 Luglio
Le graduatorie ad esaurimento per il biennio 2026-2028 sono state aggiornate al 20 luglio, con i primi elenchi pubblicati. Questi elenchi determinano l’assegnazione del 50% dei posti stabili disponibili e influenzano direttamente le immissioni in ruolo e la gestione delle supplenze. La pubblicazione rappresenta un passaggio importante per le future assunzioni di docenti.
L'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio 20262028 segna un passaggio cruciale per le future immissioni in ruolo. Questi elenchi, determinanti per l'assegnazione del 50% dei posti stabili disponibili, incidono direttamente sulla continuità didattica e sulla gestione delle supplenze docenti.Pubblicazione e utilizzo delle graduatorie ad esaurimentoÈ ufficialmente iniziata la diffusione dei nuovi elenchi per il periodo 20262028. Queste liste risultano fondamentali per due aspetti principali della gestione scolastica:L’assegnazione del 50% dei contratti a tempo indeterminato.Il conferimento degli incarichi di sostituzione annuale o temporanea. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
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