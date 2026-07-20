Frontalieri Italia-Svizzera conta dove si lavora e non la sede dell’azienda | il chiarimento del Fisco

Il Fisco ha chiarito che per i frontalieri Italia-Svizzera conta il luogo di lavoro e non la sede dell’azienda. Questa modifica riguarda le regole fiscali applicate a chi lavora in Svizzera ma risiede in Italia. La novità si applica ai redditi da lavoro dipendente e si basa sulla localizzazione dell’attività lavorativa, non sulla sede legale dell’impresa. La normativa è entrata in vigore recentemente e rappresenta un cambiamento rispetto alle precedenti interpretazioni.

Il panorama fiscale per i Frontalieri Italia Svizzera sta vivendo una fase di profonda e strutturale trasformazione. Se l’entrata in vigore del Nuovo Accordo fiscale tra Roma e Berna ha tracciato una linea di demarcazione netta tra i cosiddetti vecchi e nuovi lavoratori oltre confine, le recenti risposte interpretative dell’Agenzia delle Entrate stanno definendo nel dettaglio l’applicazione pratica delle regole sul campo. L’ultimo tassello di questo mosaico normativo, di fondamentale importanza per migliaia di lavoratori e imprese, scioglie un dubbio interpretativo rimasto a lungo in sospeso: la sede legale o amministrativa del datore di lavoro può trovarsi al di fuori del perimetro geografico di confine? La presa di posizione dell’Agenzia delle Entrate è arrivata con la risposta all’interpello n. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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il Problema dei 3 Corpi Svizzero: Contratto di Lavoro, Affitto (Residenza), Permesso di Lavoro

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