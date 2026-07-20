Durante un evento pubblico, una giornalista è stata intervistata a Minori su temi legati alla mafia, mentre l'ospite ha chiesto alla stessa del motivo per cui non avesse figli, spostando l'attenzione dalla sua inchiesta personale alla vita privata. La domanda ha creato disagio sia nella giornalista, che era lì per parlare del suo lavoro, sia nel pubblico presente. La conversazione si è concentrata su aspetti personali invece che sulla tematica principale dell'incontro.

Marzullo, spostando l'attenzione dalla materia del libro alla vita personale dell'intervistata, ha creato un disorientamento tanto in Fagnani, che era lì per pubblicizzare il suo lavoro, quanto nel pubblico che era arrivato in piazza proprio per ascoltare la giornalista parlare della sua inchiesta. Il problema, insomma, non è tanto la domanda sui figli mancati in sé - domanda, a onor di cronaca, cui Fagnani ha risposto in diverse occasioni sui giornali nel corso degli ultimi anni - ma la cornice nel quale è stata formulata. Non si trattava, infatti, di un'intervista personale o di un ritratto professionale, ma di un incontro nato da un'esigenza promozionale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Francesca Fagnani è andata a Minori per parlare di mafia, Gigi Marzullo le ha chiesto perché non ha figli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Francesca Fagnani risponde a Gigi Marzullo: tensione sul palcoDurante un evento letterario, si è verificata una tensione tra una giornalista e un conduttore televisivo, con scambi di battute ironiche e risposte...

“Ti rispondo per farti felice, ma chiedere ‘perché non sei diventata madre?’ nel 2026 non è opportuno”, “Non è vero, ogni domanda è giusto porla”: scintille tra Francesca Fagnani e Gigi MarzulloDurante un’intervista a Minori, un confronto tra la giornalista e il conduttore si è trasformato in uno scambio di battute accese.

Temi più discussi: Simona Ventura: Lele Mora mi disse che un figlio mi avrebbe rovinato la carriera. La paresi di Bell? Me ne accorsi in studio con...; ‘Chi l’ha visto?’ pesca la conduttrice dal Tg1 (ma non è Giorgia Cardinaletti): chi può essere l’erede di Federica Sciarelli; Raimondo Todaro in tv dopo il Grande Fratello Vip, nuovo show insieme all'ex allievo ad Amici: cosa farà (c'entra anche Giulia Salemi); Quando Vittorio Feltri disse nel 2024: Mai tradito mia moglie, ho sempre diversificato per rendere la vita meno noiosa - VIDEO.

Non è una domanda da fare: cos'è successo tra Francesca Fagnani e Gigi MarzulloAria tesa tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo durante l’intervista a Minori: scopri che cos'è successo durante la loro intervista ... alfemminile.com

Mi manca un figlio: Francesca Fagnani sbotta dopo la domanda di un giornalista, il videoFrancesca Fagnani sbotta dopo la domanda di Gigi Marzullo sulla maternità: la riposta della conduttrice di Belve. donnaglamour.it