Le segreterie di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil hanno firmato il rinnovo del contratto integrativo per il gruppo Barilla per il periodo 2026-2029. L’accordo coinvolge circa 4.000 lavoratori. La firma è avvenuta giovedì 16 luglio e include anche il Coordinamento nazionale delle Rsu.

Roma, 17 lug. (Adnkronos) - Le segreterie nazionali di Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, unitamente al Coordinamento nazionale delle Rsu, hanno sottoscritto nella giornata di giovedì 16 luglio il rinnovo del contratto integrativo del gruppo Barilla per il quadriennio 2026-2029, che interessa una platea di circa 4.000 lavoratrici e lavoratori. Ne danno notizia i sindacati in una nota. Dal punto di vista economico e normativo sono state introdotte significative novità. Il premio nel quadriennio sarà pari a 12.680 euro che potrà essere ulteriormente incrementato (fino al 30% in più). Dal punto di vista normativo, è stato rafforzato il sistema di... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Contratti: Fai Flai e Uila, rinnovato integrativo 2026-2029 per 4.000 lavoratori

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