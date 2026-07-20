Tiziana Magrì è stata nominata vicepresidente di Unionservizi, sezione di Confapi Taranto. La nomina completa la governance dell'organizzazione, aggiungendo un secondo vicepresidente. La decisione è stata annunciata recentemente e rafforza la struttura di Unionservizi. La nomina riguarda un ruolo di responsabilità all’interno dell’associazione di categoria. La notizia è stata pubblicata da Tarantini Time Quotidiano.

Tarantini Time Quotidiano Si completa la governance della Sezione Unionservizi di Confapi Taranto con la nomina del secondo vicepresidente. L’incarico è stato affidato a Tiziana Magrì, designer dell’innovazione sostenibile, responsabile delle relazioni esterne di una startup innovativa, Destination & Project Manager e cofondatrice della piattaforma digitale “WeWelcome Taranto”. La nomina è stata formalizzata nel corso dell’ultima riunione della sezione, svoltasi nella sede di Confapi Taranto, associazione che rappresenta oltre 150 imprese del territorio. Magrì affiancherà il vicepresidente Giuseppe Fischetti e avrà la delega all’Innovazione e alle Startup. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Segui gli aggiornamenti su Taranto.

© Tarantinitime.it - Confapi Taranto, Tiziana Magrì nominata vicepresidente di Unionservizi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Alessandro Cauzo alla guida di Uniontrasporti Confapi TarantoAlessandro Cauzo è stato eletto nuovo presidente di Uniontrasporti Confapi Taranto.

Confapi Taranto: “L’aeroporto di Grottaglie è quasi pronto, ora servono voli e collegamenti reali”L’aeroporto di Taranto-Grottaglie ha completato alcuni lavori infrastrutturali, ma resta insufficiente senza voli regolari e collegamenti efficaci.