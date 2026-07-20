Cataudo | Dal primo giorno azzererò i vertici delle partecipate Basta sistema di potere
Il nuovo presidente della Provincia di Benevento ha annunciato che, subito dopo l’elezione, procederà all’azzeramento di tutti i vertici e dei Consigli di amministrazione delle società partecipate. Ha dichiarato che questa misura mira a eliminare il sistema di potere all’interno delle partecipate, rispettando i termini previsti dalla legge. La decisione sarà attuata nel rispetto delle procedure legali e senza indicare tempistiche precise. Nessun dettaglio sulle modalità operative o sui soggetti coinvolti è stato comunicato.
Tempo di lettura: 2 minuti “Appena eletto Presidente della Provincia di Benevento procederò, nei termini previsti dalla legge, all’azzeramento di tutti i vertici e dei Consigli di Amministrazione delle società partecipate della Provincia ”. Lo dichiara Claudio Cataudo, candidato alla Presidenza della Provincia di Benevento, che indica come priorità il ripristino della trasparenza e dell’interesse pubblico nella gestione degli enti partecipati. “È arrivato il momento di spezzare un sistema di potere che, negli anni, ha trasformato le partecipate in strumenti della politica. Oggi rispondono al sistema Mastella; con la mia amministrazione risponderanno esclusivamente al territorio, ai cittadini e agli amministratori locali, nel pieno rispetto delle regole e dell’interesse pubblico”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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