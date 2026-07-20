Cataudo | Dal primo giorno azzererò i vertici delle partecipate Basta sistema di potere

Notizia in breve

Il nuovo presidente della Provincia di Benevento ha annunciato che, subito dopo l’elezione, procederà all’azzeramento di tutti i vertici e dei Consigli di amministrazione delle società partecipate. Ha dichiarato che questa misura mira a eliminare il sistema di potere all’interno delle partecipate, rispettando i termini previsti dalla legge. La decisione sarà attuata nel rispetto delle procedure legali e senza indicare tempistiche precise. Nessun dettaglio sulle modalità operative o sui soggetti coinvolti è stato comunicato.