Durante l’Haute Couture AI 2026, sono state presentate creazioni di trucco caratterizzate da un aspetto etereo e futuristico, che sembrano provenire da un altro pianeta. Le sfilate della stagione Autunno-Inverno 2026 hanno mostrato un cambiamento rispetto ai look minimalisti e al trucco invisibile delle stagioni precedenti. Ora, il focus è su un beauty che si distingue per un aspetto più etereo e innovativo.

Se le passerelle Haute Couture AutunnoInverno 2026 ci hanno insegnato una cosa, è che il beauty sta entrando in una nuova era. Addio make-up invisibile e look ultra minimal: la parola d’ordine è ethereal beauty. Pelli luminose, dettagli metallici, sopracciglia schiarite, ombretti cosmici e capelli che sembrano opere d’arte. Il risultato? Modelle trasformate in creature celestiali, muse rinascimentali e divinità futuristiche. Dior dice sì al verde metallizzato. Tra i beauty look che hanno fatto più parlare c’è sicuramente quello firmato Dior. Peter Philips, direttore creativo del make-up della maison, ha lavorato insieme a Jonathan Anderson partendo da un elemento preciso della collezione: il metallo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - All’Haute Couture AI 2026 il beauty è etereo, futuristico e sembra arrivare da un altro pianeta

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Balenciaga Haute Couture | Fall/Winter 2026/27 | Haute Couture Week

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