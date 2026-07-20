Durante la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina, Lele Adani è rimasto senza voce, mentre commentava in diretta. Nei social sono comparsi commenti che ipotizzano che sia stato sedato o che la Rai abbia bloccato la sua voce. Adani aveva aperto la partita senza intervenire, e anche Oyarzabal aveva avuto pochi minuti di spazio. La sua assenza sonora ha attirato immediatamente l’attenzione degli utenti online.

Non l’occasione di Lamine Yamal in apertura di partita e nemmeno quella di Oyarzabal qualche minuto dopo. A prendersi la scena sin dall’inizio nella finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina è stato Lele Adani. E no, questa volta no per qualche commento sopra le righe o con tono molto enfatico, ma al contrario per un profilo basso anche e soprattutto a causa della mancanza di voce, probabilmente dopo le fatiche della semifinale tra la Seleccion e l’Inghilterra, dove è stato molto criticato per i suoi toni dopo il gol di Lautaro Martinez. La cosa non è sfuggita al popolo dei social. Su X i detrattori dell’opinionista Rai si sono infatti scatenati: “Adani afono è il più bel regalo per questa finale”, “in Rai hanno trovato il modo di arginare Adani per la finale: tre giorni di aria condizionata a palla e stasera afono”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Adani senza voce in finale dei Mondiali, i social si scatenano: “Lo hanno sedato”, “In Rai hanno trovato il modo di arginarlo”

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Bufera su Adani dopo Inghilterra-Argentina: social divisi sulla telecronaca «troppo di parte»

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Quindi: - Adani senza voce - Spagna perfetta - Messi piange avendo giocato come Openda - Paredes s’è preso il rosso con 120 minuti di ritardo - l’Argentina ha sempre 3 ? - Infantino ha stufato anche tutti gli altri - Trump è Mister Magoo #Mondiale x.com

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