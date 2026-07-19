Nel primo tempo della finale dei Mondiali 2026, Spagna e Argentina sono rimaste sullo 0-0. La partita si gioca al MetLife Stadium di New York, con entrambe le squadre che hanno mostrato equilibrio e nessuna delle due ha segnato fino all'intervallo. La cronaca segnala alcune azioni offensive, ma senza conclusioni che abbiano messo in difficoltà i portieri. Nessun gol né espulsioni sono stati registrati nei primi 45 minuti.

Spagna Argentina LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la finale dei Mondiali 2026. È tempo di finale: Spagna e Argentina si giocano il Mondiale al MetLife Stadium di New York. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Spagna Argentina 0-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO 43? Tiro Cucurella – Sinistro in diagonale del terzino che esce di pochissimo. 40? Occasione Oyarzabal – Grandissima chance per l’attaccante spagnolo. Sinistro violento dal limite ma troppo centrale, si allunga Emiliano Martinez e neutralizza. 35? Cucurella velenoso con il suo traversone – Pericoloso quando si sgancia in avanti il neo terzino del Real Madrid. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Spagna Argentina 0-0 LIVE: equilibrio nei primi 45? INTERVALLO

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Why Messi & Argentina Rejected Spains Finalissima…

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