Lo Spaghetto alle Arselle Award si svolge ancora lungo la Riviera Apuo-Versiliese, attirando numerosi partecipanti e visitatori. La competizione si tiene in diverse località della zona, con grande affluenza e entusiasmo. Le gare continuano senza sosta, con l’obiettivo di premiare il miglior piatto di spaghetti alle arselle. Le tappe dell’evento si susseguono durante l’estate 2026, mantenendo alto il ritmo e l’interesse della gente.

Lo Spaghetto alle Arselle Award prosegue all’insegna del successo, più carico e adrenalinico che mai, in questa bollente estate 2026. Ebbene sì, continuano le tappe lungo la Riviera Apuo-Versiliese. Che dire, lo spaghetto alle arselle è sempre più emblema dell’estate versiliese. Un contest a nostro avviso assai appassionante e appassionato, che unisce tradizione marinara, eccellenza culinaria e la capacità della costa di trasformarsi in un palcoscenico gourmet probabilmente unico in Italia. Ideato dall’imprenditore Cav. Massimo Gelati, l’evento celebra uno dei piatti più identitari della Riviera Apuo-Versiliese. Il tutto, come avevamo anticipato nel nostro blog a inizio estate, coinvolgendo chef, stabilimenti balneari e ristoranti in una sfida che profuma di mare, tecnica e passione. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Riviera Apuo?Versiliese: prosegue lo show gastronomico dell’estate 2026

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