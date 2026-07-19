Marcell Jacobs in testa alle liste europee del 2026 Tre uomini sotto i 10? E Chituru Ali risale…

Da oasport.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tre uomini corrono sotto i dieci secondi sui 100 metri, mentre un atleta di origine africana risale nelle classifiche europee. La fase finale degli allenamenti per i Campionati Europei di atletica 2026, che si terranno a Birmingham dal 10 al 16 agosto, è in pieno svolgimento. La competizione si avvicina e le prestazioni dei velocisti continuano a migliorare nelle ultime settimane di preparazione.

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Entra nel vivo l’ultima fase della preparazione in vista dei Campionati Europei di atletica 2026, in programma a Birmingham dal 10 al 16 agosto. Marcell Jacobs sarà una delle punte di diamante della spedizione azzurra nel Regno Unito, con l’obiettivo di centrare una storica tripletta a livello continentale nei 100 metri dopo le vittorie a Monaco di Baviera 2022 e a Roma 2024. Ad oggi, in data 19 luglio, lo sprinter lombardo guida le liste europee stagionali grazie al 9.96 (+0.1) ottenuto lo scorso 28 giugno in Diamond League a Parigi anche se in realtà avrebbe realizzato due tempi ancor più bassi, non omologabili però per il vento. Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 ha stampato infatti un sensazionale 9. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Il ritorno di Marcell Jacobs sotto i 10 secondiDurante il meeting della Diamond League di Parigi, l’atleta italiano ha corso i 100 metri sotto i 10 secondi, segnando un risultato positivo.

Temi più discussi: Marcell Jacobs guadagna una vagonata di punti: bottino galattico per il 9.67. Quanto vale la sua prestazione? Il saldo di World Athletics; Collio si sbilancia: Marcell Jacobs è tornato quello dei tempi d’oro. Quando l’ho visto a Roma, ho sgranato gli occhi; Leonardo Fabbri numero 1 del mondo! L’azzurro in testa al ranking, superati Kovacs e Crouser: il miglior pesista è italiano!; Leonardo Fabbri vince il World Tour a Budapest con la ciliegina: primo successo da n.1 del mondo.

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